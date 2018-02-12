Belçika'nın 'Türk köyü'nde karnaval coşkusu

KATILIM ORANI YÜKSEK OLDU

NEDEN TÜRK KÖYÜ DENİLİYOR?

Mehmet Nuri Turan

Belçika'da "olarak bilinen, karnaval etkinlikleri çerçevesindebüründü. Çevre köylerdekilerin de katıldığıda, Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturdu.Kendilerine "Türk" denilmesinin, kiliseye vergi ödemeyi reddetmeleriyle ilgili olduğunu belirten köylüler, karnavalda çok eğlendiklerini ifade etti.Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk izledi.İsmail Gündoğdu, karnavala 2003'ten itibaren her yıl katıldığını belirterek, "Faymonville karnavalı son derece güzel geçiyor. Burada Belçikalı arkadaşlarımız var. Gayemiz, burada Türk bayrağının dalgalanmasını görmek. Türk halkının katılım oranı da memnuniyet verici." diye konuştu.Köyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği), amatör ligde ay-yıldızlı armasıyla mücadele ediyor.Faymonville'deki tek otel ise Le Vieux (Eski Sultan) adını taşıyor.Belçika'nın Almanya sınırına yakın Arden Dağları bölgesinde, yaklaşık bin kişinin yaşadığı Faymonville köyünün merkezindeki kütüphane olarak kullanılan binanın girişindeki mermer üzerine oyulmuş ay-yıldız, binanın içindeyse ise camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor.Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne "Türk köyü" denilmesiyle ilgili, bazıları 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor. Köylülerin Haçlı seferlerine katılmayı reddettikleri iddia edilirken, en yaygın rivayete göre, 16'ncı ve 17'nci yüzyılda Osmanlı'ya karşı Kilise'nin koyduğu vergileri ödemeyen Faymonville köylüleri, Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldı.AA