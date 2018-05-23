Benzin ve motorinde ÖTV indiriminin maliyeti 594 milyon lira

Akaryakıt ürünlerinin yurtiçi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV’nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararının ilk uygulaması dün hayata geçti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verilerine göre rafineri çıkış fiyatlarında bugünden itibaren motorinde litrede 23, benzinde ise 25 kuruşluk zam ihtiyacı, söz konusu ürünlerde ÖTV indirimiyle karşılanarak vatandaşa yansıtılmadı. 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV’si litrede 2.3765 liradan 2.1241 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2.4985 liradan 2.2461 liraya, motorinde 1.7945 liradan 1.5679 liraya, LPG’de kilogramda 1.7780’den 1.6501’e düşürüldü.

DEVLETE MALİYETİ 1 MİLYARA ULAŞABİLİR

Dün uygulamanan ilk indirimin, başka zam gelmemesi durumunda devlette bir aylık 594 milyon liralık vergi kaybına neden olduğu hesaplandı. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, aynı oranlarda bir indirimin daha gelmesi halinde 1 milyar liralık vergiden vazgeçilmiş olacağını belirterek, “Devlet uluslararası piyasalardaki ve ülkedeki döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle ciddi fedakârlık yaptı. Tüketiciyi korumak için ciddi kayba razı olundu. Sendika olarak takdir ediyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Bu düzenlemenin akaryakıttaki ÖTV’nin yüksekliğini gösterdiğini ifade eden Aktaş, “Uygulama kalıcı ÖTV indirimi ile desteklenmeli” yorumunu yaptı.