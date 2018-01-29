Benzinden sonra motorine de zam geliyor

Adem Özdoğan

Motorin fiyatlarına 31 Ocak’tan itibaren 10 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetiklediği belirtilmişti. Sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini belirtmişti.Gelen zammın ardından motorinin litre satış fiyatı ortalama, İstanbul’da 5,14 liradan 5,24 liraya, Ankara’da 5,18 liradan 5,28 liraya, İzmir’de ise 5,17 liradan 5,27 liraya yükseldi.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.