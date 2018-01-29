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Benzinden sonra motorine de zam geliyor

31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacak. Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıda 31 Ocak itibariyle zam yapılacağı bildirildi. Benzinin litre fiyatına en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı

Benzinden sonra motorine de zam geliyor
Motorin fiyatlarına 31 Ocak’tan itibaren 10 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.  Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetiklediği belirtilmişti. Sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini belirtmişti.
 
Gelen zammın ardından motorinin litre satış fiyatı ortalama, İstanbul’da 5,14 liradan 5,24 liraya, Ankara’da 5,18 liradan 5,28 liraya, İzmir’de ise 5,17 liradan 5,27 liraya yükseldi.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. 


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