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Beşiktaş'a Pepe ve Tosic müjdesi!

Beşiktaş , Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş'a Pepe ve Tosic müjdesi!
Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş, yönetiminde dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
 

PEPE VE TOSİC İDMANA KATILDI


Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, orta şut çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosuna alınmayan Pepe ve Tosic, idmanda yer aldı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA


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