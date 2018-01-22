Beşiktaş'a Pepe ve Tosic müjdesi!

PEPE VE TOSİC İDMANA KATILDI

Erdinç Şahin

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Teknik direktör, yönetiminde dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, orta şut çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Ayrıca, sakatlıkları nedeniylemaçı kadrosuna alınmayanve, idmanda yer aldı., Kasımpaşa maçı hazıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.DHA