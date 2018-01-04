Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir?)

CHP'DEN TEPKİ: 'VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESAP YOKTUR'

KARAR SONRASI CHP'DEN İLK TEPKİ



MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?



KISA SÜRE ÖNCE DE BATTAL İLGEZDİ UZAKLAŞTIRILDI

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı

Murat Hazinedar isyan etti: Eşim ve oğluma da yurtdışı yasağı konuldu

Beşiktaş Belediyesi'nde görevden uzaklaştırmalar! (Hüseyin Avni Sipahi kimdir?)

Serap Belovacıklı

vevegörevden uzaklaştırıldı.CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, karar sonrası Genel Merkez'de bir basın toplantısı düzenledi.Beşiktaş Belediye Başkanımız Murat Hazinedar haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir.Belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur.Belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Bu uygulama mutlaka boşa çıkacaktır. Bunlar FETÖ usulü uygulamalardır.Bu hesap tutmayacaktır. Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek. Bu kumpasçı hükümet önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde hak ettiği şamarı yiyecektir.Beşiktaş Belediye Başkanı Murat HAZİNEDAR ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni SİPAHİ ve Çetin KIRIŞGİL Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat HAZİNEDAR Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.Hüseyin Avni SİPAHİ'nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.Çetin KIRIŞGİL'in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi.CHP Sözcüsü Bülent Tezcan karar için, "Bu bir hükümet kumpasıdır. Başkanımız yasal yollara müracaat edecek." ifadelerini kullandı.Bu arada CHP il başkanlığı bir duyuru yayınlayarak “Tüm Beşiktaşlıları ve örgütümüzü saat 19.30'da Beşiktaş Belediyesi binası önünde iradelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz' dedi.1971 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.İlköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı.Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Hazinedar, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.1997-2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yaptı.1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yaptı. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.1987 senesinde gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2000'de CHP Kurultay Delegeliği yaptı. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH’de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katıldı, 2013’te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP’ye yeniden üye oldu.2014'te CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %77’lik oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi.İngilizce bilen Hazinedar, evli ve bir çocuk babasıdır.Kısa bir süre önce de İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı yine İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.Battal İlgezdi'nin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasında, İmar Kanununa, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme gibi nedenler bulunuyordu.