Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ-LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, yarın yarın saat 21.00’de Vodafone Park'ta LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçını oynayacak.

İSTANBUL (İHA)