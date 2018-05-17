Beşiktaş'ta Anderson Talisca’nın ayrılışı kesinleşti gibi... 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde tutan yönetim, sambacının daha büyük bir ligde oynamak istemesi nedeniyle şartlarını zorlamama yönünde eğilim gösteriyor. Başkan Fikret Orman’ın “Transferde yüzde 50 küçülmeye gideceğiz” sözleri de bunun en büyük kanıtı… Son 2 sezondur Siyah-Beyazlı takıma çok şey katan Brezilyalı yıldızdan doğacak boşluğu ise kimin dolduracağı merak ediliyor.

BEDAVAYA GELECEK

Transfer Komitesi, Anderson Talisca’dan sonra 10 numarada oynayacak yeni ismi aramaya devam ediyor. Çok sayıda menajer de yönetime kendi oyuncusunu öneriyor. Önerilen isimler arasından yönetimin sıcak baktığı futbolcuların başında İspanyol yıldız Sergio Canales’in geldiği öğrenildi. 4.5 sezondur Real Sociedad forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi temmuz ayında sona erecek. Bu kalibrede bir yıldızı bedavaya almak isteyen yönetim, oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Beşiktaş'ın gündemine daha önce de gelen hatta devre arasında Fenerbahçe’ye de önerilen Canales’in transferi için teknik direktör Şenol Güneş’le de görüşüldükten sonra kesin kararın verileceği aktarıldı. Yüksek tekniği ve dripling özelliğinin yanı sıra lider karakterli bir oyuncu olan Sergio Canales, bu sezon Real Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 11 asistle oynadı. Sakatlığını tamamen atlatan yıldız 10 numara, her iki kanatda da görev yapabiliyor.

Güneş