Portekiz ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan Anderson Talisca’yla yollarını ayıran Beşiktaş, takıma yeni bir 10 numara kazandırmak için harekete geçmişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’a, son olarak İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso önerilmişti.

Takımın başına yeni getirilen teknik direktör Pablo Machin’in kadro alternatifleri arasında yer almayan Sambacı’yı ilk olarak bonservisiyle göndermeyi planlayan ancak beklediği teklifi alamaması sebebiyle 2.2 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak sebebiyle kiralamaya da sıcak bakan La Liga ekibi, menacerine talimatı vermişti. Bu gelişmenin ardından bedelsiz olarak Beşiktaş’a önerilen deneyimli oyuncu için yönetimden karar çıktı.

HAREKET GEÇECEKLER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, bedelsiz kiralama önerisine sıcak baktığı belirtildi. Orman’ın, uzun süredir temaslara devam ettikleri Borussia Dortmund’lu Shinji Kagawa ve West Bromwich forması giyen Nacer Chadli konusunda geldikleri son noktayı değerlendirip sonrasında harekete geçecekleri kaydedildi.

Siyah-Beyazlı taraftarlar da Ganso’nun Instagram hesabına, “Come to Beşiktaş” mesajları yağdırmaya başladı.