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Bitcoin 3 yıl sonra ilk defa yeni yıla düşüşle başladı

Bitcoin, 2015 yılından bu yana ilk kez yeni bir yıla düşüşle başladı

Bitcoin 3 yıl sonra ilk defa yeni yıla düşüşle başladı
Sanal para Bitcoin şimdiden kötü bir yıl geçirmeye başladı. 2015'den bu yana ilk kez Bitcoin, yeni yıla düşüşle başladı. Bitcoin, yaklaşık iki hafta önce gördüğü 19 bin 511 dolarlık rekor seviyesinden bu yana kayıplarını artırdı.
 

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR


Bitcoin, TSİ 10.33 itibarıyla yüzde 3.54 düşüşle 13 bin 443 dolar seviyesinden işlem gördü.

Sanal para geçtiğimiz yıla çok güçlü bir giriş yapmasının ardından yukarı yönlü ivmesini koruyarak dijital paralara yönelik çılgınlığın tetikleyicisi olmuştu. Bitcoin, 2017 yılını yaklaşık yüzde 1,300 artıda kapattı.

Bitcoin'un yükselişi dijital paraya olan ilgiyi artırırken, Aralık ayında vadeli kontratlar ile Wall Street'e de girdi.

 
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