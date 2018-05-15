Eğer doğru elektrikli arabaya sahipseniz, aracınızı kablosuz olarak şarj etme düşüncesi artık çok uzak bir olasılık değil. Car'ın duyduğuna göre BMW, 530e hibrid aracı için Temmuz ayından itibaren bir kablosuz şarj düzeneği üretmeye başlayacak ve yazın sonundan önce piyasaya sunacak. Autoblog, "şarj yatağının" sadece Avrupa için değil, ABD için de sunulacağını doğruladı. Bu yatağın bedelinin ne olacağı henüz belli olmasa da, bir galeriye girip alamayacağınıza emin olabiliriz.

Hürriyet’in haberine göre Avrupa'da, pek çok 530e kullanıcısı kira seçeneğini tercih ediyor ve bu yüzden PHEV (Plug-in Hybrid Elektrikli Araba) için şarj yatağı da bir kiralama seçeneği olarak sunulacak. ABD'de ise sadece Kaliforniya'da bir pilot programın parçası olarak sunulacak. Ne yazık ki ümit ettiğimiz büyük dağıtımın bu olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Yine de bunun oldukça büyük bir adım olduğunu belirtmekte fayda var. BMW, 2014 yılından beri kablosuz araba şarjından bahsediyordu ve hatta bu teknolojinin kullanımını hızlandırmak adına Daimler ile bir teknoloji ortaklığı (Mercedes'in S560e aracının da bu ürünü 2018'in sonlarına doğru desteklemesi bekleniyor) da kurmuştu. Her ne kadar şimdilik bu teknoloji sadece PHEV'ler için uygun olsa da, evinize vardığınızda arabanızı şarja takmayı düşünmenizi gerektirmeyecek bir geleceğin sözünü verdiği kesin.