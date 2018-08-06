BNP Paribas Cardif, müşterilerini dinliyor

TEB Yatırım Strateji Başkanı Işık Ökte’nin de konuşmacı olarak yer aldığı ve Bireysel Emeklilik katılımcılarının davetli olduğu toplantının gündem konuları piyasalar ve BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon performansları olurken; müşterilerin deneyim, beklenti ve talepleri dinlendi. Konuyla ilgili bilgi veren BNP Paribas Cardif Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, “Kurum olarak müşterilerimizin eğilimlerini en doğru şekilde anlamayı ve faaliyetlerimizi bu yönde geliştirmeyi çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.