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Booking geri dönüyor! Bakan Zeybekci'den açıklama geldi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, booking.com'un bu yıl tekrar faaliyet göstermeye başlayabileceğini belirtti

Booking geri dönüyor! Bakan Zeybekci'den açıklama geldi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Seyehat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açtığı dava üzerine Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Booking.com'un, yeni turizm sezonu öncesinde faaliyetlerine başlama olasılığı bulunduğunu söyledi. Zeybekci, "Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar" dedi.
 

ZEYBEKCİ: GÖRÜŞMELER OLUMLU


Bloomberg'e konuşan Zeybekci, şirketin görüşmelerde 1 yıl öncesine göre "daha olumlu bir noktada olduğunu" söyledi.

Mahkemenin haksız rekabet kararının o zaman için doğru olduğunu ifade eden Zeybekci, "Buna çözüm getirmekle ilgili daha olumlu bir noktadalar. Türkiye'de büro açmak, sorumlu şirket haline gelmekle ilgili bir çözüme doğru gidiyoruz" diye konuştu.

Zeybekci, "Yurtdışından yabancılara Türkiye'nin pazarlanmasıyla ilgili Booking'in bir problemi yok zaten. Türkiye'deki Türk turizm alanlarını, tesislerini Türklere pazarlayıp da buradan elde ettiği gelire karşılık kestiği ya da kesmediği faturalarla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Burada da bir çözüme doğru yaklaşıyor, kabul ediyor gibi" ifadelerini kullandı.


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