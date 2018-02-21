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Boşanan çiftlerin hakları

Evlilikler, bazen çeşitli nedenlerle ayrılıkla sona eriyor. Bu durum gerçekleşirse herkesin hakkını bilmesinde fayda var. Özellikle mal paylaşımı sıkıntılı bir süreç

Boşanan çiftlerin hakları
Büyük hayallerle gerçekleşen evlilikler, bazen istenmeyen şekilde son bulabilir. Bu sancılı bir süreçtir. Çiftlerin boşanmaya karar vermesiyle başlayan bu süreçte, evlilik öncesinde ve evlendikten sonra edinilen malların paylaşımı konusunda da büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntı genelde hakları tam olarak bilmemekten kaynaklanıyor.


2002’DEN İTİBAREN


Evlilik sürecinde elde edilen tüm menkul ve gayrimenkullerde çiftlerin eşit hakkı bulunuyor. Bunu düzenleyen ve 1 Ocak 2002’de itibaren uygulamaya başlanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 219’uncu maddesinde detayları bilinmeyen hangi malların paylaşılabileceğiyle ilgili hükümler yer alıyor.


MAAŞ VE PRİMLER


Paylaşıma konu malların sadece gayrimenkul ve taşıtlardan oluştuğuyla ilgili yanlış algı var. 2002’den itibaren geçerli olan kanun, Sosyal Güvenlik Yasası çerçevesinde edinilen değerlerin de hesaba dahil edileceğini açıkça belirtiyor. Buna göre; çiftlerin evlilik süresinde çalışarak aldığı ücretler yani maaş, bahşiş, yevmiye, tazminat, primler ortak maldır.


FAZLA MESAİ ÜCRETİ


Edinilmiş mal kapsamında sayılan başka gelirler de var. Avukat Burcu Mete, bu gelirleri şöyle sıraladı: “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) veya sandıkların yaptığı ödemeler, eşlerin emekli maaşları, işsizlik parası, maluliyet aylıkları, kıdem tazminatları, ihbar tazminatları, fazla mesai ücretleri, dul ve yetim aylığı, emeklilik ikramiyesi, işsizlik parası. Bu gelirlerle alınan mallar...”


KİŞİSEL MAL KAPSAM DIŞI


Kişisel mallar (elektronik eşya ve takı gibi), edinilmiş mallar kapsamının dışında ve boşanmada paylaşıma konu olamıyor. Ancak burada ince bir nokta var. Avukat Burcu Mete’nin verdiği bilgiye göre; kişisel mallardan elde edilen gelirler kazanç paylaşıma dahil ediliyor. Örneğin; eşin babasından kalan daireden aldığı kira geliri boşanırken paylaşılıyor.


İŞ TRAFİK KAZASI SONRASI KAYIP VARSA


Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar da edinilmiş mallar kapsamında yer alıyor ve bu sebeple mal paylaşımına konu ediliyor. Ayrıca, iş kazası veya trafik kazası nedeniyle yaşanan çalışma gücü kayıplarında söz konusu eşe tazminat ödenmişse, evlilik birliği içerisinde ödenen bu tazminat da edinilmiş mal sayılır. Yani paylaşılıyor.


BİREYSEL EMEKLİLİK BİRİKİMLERİ DAHİL


Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) alınacak toplu ödemeler de mal paylaşımına dahil ediliyor. Ancak burada BES’te biriken paranın nasıl karşılandığına bakılıyor. Primler edinilmiş malla, yani evlilik sonrası örneğin maaş veya tazminatla karşılanmışsa ortak mal oluyor. Primlerin hangi eş tarafından hangi mal grubundan ödendiği kanıtlanamazsa yine ortak sayılıyor.


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