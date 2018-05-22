İtalyan futbolunun efsane ismi olan ve tıpkı Andres İniesta gibi uzun yıllardır formasını giydiği Juventus’taki kariyerine nokta koyan Gianluigi Buffon’un geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. 40 yaşındaki kaleci ile ilgili olarak İtalya’nın önde gelen spor kanallarından Sky İtalia, bomba gibi bir iddia ortaya attı. Sky İtalia’nın haberine göre Buffon’a hem saha dışı hem de saha içi açısından önemli teklifler geldiği, ancak Buffon’un son tercihini Fransız ekibi PSG’den yana kullandığı bildirildi.

YILLIK 8 MİLYON EURO

Unai Emery ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük pozisyonuna Thomas Tuchel’i getiren PSG’nin, İtalyan file bekçisine 2 yıl için senelik 8 milyon Euro’luk (43 milyon TL) bir teklifte bulunduğu ve yarın bu transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Yeni bir yapılanmanın içine girmesi beklenen Fransız temsilcisi, Neymar’lı kadroya Buffon’u da ekleyerek özlemini çektiği Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı hedefliyor.