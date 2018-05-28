Adı Beşiktaş ve M.Başakşenir ile anılan Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’dan aldığı paranın yanı sıra bonus kazançları da ortaya çıktı.

Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; yıldız oyuncunun sözleşmesinde; attığı her golün yanı sıra, takımın 50 puan barajının aşması halinde 615 bin Euro daha ödeneceği yönünde maddenin yer aldığı öğrenildi. Bu arada Kral’ın her deplasmana en az 3 kişisel yardımcısını da götürdüğü ve masrafların Trabzonspor tarafından karşılandığı da belirtildi.

"BONSERVİSİ 4,5 MİLYON EURO"

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın geleceği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “ Burak Yılmaz ayrılacak mı?” sorusunu yanıtlayan Ağaoğlu, “Öyle konuşulduğu gibi ‘Al valizini git’ diye bir durum yok. Bizim sözleşmeli oyuncumuzdur ve takımın kamp kadrosundadır. Her futbolcunun değeri, ağırlığı vardır. Şartlar göz önünde bulundurulduğunda Burak Yılmaz’ın maliyeti yüksek olabilir. Asla ve asla ‘oyuncunun motivasyonu bu açıklamalardan dolayı bozuluyor’ yorumları çıkarılmamalı. 20 milyon TL kazananın motivasyonu bozulur mu? Burak Yılmaz için belirlediğimiz bonservis bedeli 4,5 milyon Euro’dur. 1 milyon Euro da menajer ücreti var” diyerek noktayı koydu.