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Büyük şüphe: Tarihi eserlerin gelirleri YPG / PYD'ye gidecekti

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 5 farklı operasyonda, Sümer kültürüne ait 3 bin 500 yıllık takı setleri, Asur ve Akad mühürleri, Osmanlı ve Selçuklu eserlerini ele geçirdi. Ele geçen tarihi eserlerin Suriye'nin PYD kontrolündeki tarihi mezarlardan çıkarıldığı, paha biçilemeyen eserlerin satılarak gelirinin terör örgütüne verileceği belirlendi. 

26 Ocak 2018, Cuma 14:30
Büyük şüphe: Tarihi eserlerin gelirleri YPG / PYD'ye gidecekti
Geçen ay düzenlenen Zeus Operasyonu'yla hainlere büyük darbe indiren güvenlik güçleri, yine paha biçilemeyen tarihi eserleri ele geçirdi

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Suriye'de terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgedeki tarihi mezarların açıldığı, bulunan tarihi eserlerin Türkiye'ye getirilerek yurtdışına satılacağı yönünde bilgi aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki hafta içerisinde 5 farklı operasyon düzenlendi.

YPG / PYD'YE GİDECEKTİ


İki hafta içinde gerçekleşen operasyonda, İ.G, M.M.A, Z.E'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir antikacının da bulunduğu bildirildi. 9 kişi hakkında adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele geçen eserlerin Arkeoloji, Türk İslam Eserleri ve Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Eğer operasyon başarılı geçmese ve tarihi eserler yurt dışına çıkarılabilse, gelirler YPG / PYD'ye gönderilecekti


 

ELE GEÇİRİLENLER


Aralarında bir antika dükkanının da bulunduğu adreslerde yapılan aramada, 3 bin 500 yıllık 152 parça altın Sümer kültürüne ait takı grubu, 1 adet Bizans dönemine ait Hz Meryem'in kucağında Hz İsa, diğer yüzünde Baş Melek Gabriel tasfirli Bizans döneminin nadide örneklerinden kireç taşından yapılma kutsal mabed heykeli, 1 adet Bizans dönemine ait Athena figürlü ağırlık, 78 adet arkeolojik objeler, Selçuklu dönemine ait işlemeli bronz kazanlar, bronz ve mermer havan örnekleri, törensel amaçlı bronz sarkaçlar, üzeri işlemeli bronz sürahi, farklı biçimde bronz alemler, İslami dönem aşure kabı, İran kültürüne ait üzeri işlemeli Kral miğferi ve seti, bronz kandil, Osmanlı dönemine ait saray malzemeleri, silindir mühür örnekleri, Urartu dönemine ait fibula örnekleri, ok ucu formunda taşlar, göz yaşı şişesi, antik yunan formunda seramik kap, seramik çini, bronz haç, 3 bin 500 yıllık Asur ve Akad silindir mühür örnekleri, Mezopotamya kültürüne ait ilk tanrısal figür betimli heykel örnekleri ele geçti.


 

AŞİL'İN KILICI ELE GEÇİRİLMİŞTİ


İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Polisi, geçtiğimiz ay düzenlediği operasyonunda da 26 bin 400 tarihi eser ele geçirmişti. "Aşil Kılıcı" olarak adlandırılan Miken Dönemi'ne ait kılıçtan, büyük İskender'in Hint tanrılarına benzetildiği büstüne, Helius'un betimlendiği kraliçe tacından, Sezar'ın gümüş madaltonyonuna ait onlarca paha biçilmez eserin de ele geçirildiği çalışmaya "Zeus Operasyonu" adı verilmişti



İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 11'i tutuklanmıştı. Kaçakçılık Polisi'nin ele geçirdiği eserlerden özellikle Miken Kılıcı uluslararası alanda dikkat çekmişti. Kaçakçılık Polisi'ne bu eserler sebebiyle onlarca teşekkür telefonu geldiği de öğrenildi.


 


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