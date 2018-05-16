Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca gibi isimlere uyuşturucu cezası Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş gibi ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında Cenk Eren'e uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay'a ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.