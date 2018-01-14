California'da sel ve heyelan bilançosu artıyor: 19 ölü!

Nazlı Erdol

'nineyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.Yetkililer, eyaletin sahil kesiminde yaşanan afette 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Eyalette kayıp sayısının 5'e düştüğü, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 9 bin kişi için zorunlu tahliye talimatının muhafaza edildiği belirtildi.Çamur seli altında kalan 100'den fazla evin yıkıldığı bölgede, çoğunlukla ünlülerin yaşadığı Montecito semtinde aralarında ABD'li talk show sunucusu'nin konutunun bulunduğu 300 ev hasar görmüştü.