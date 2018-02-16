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Canan Karatay: Fransız İhtilali'nin en büyük sebebi tuz

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Fransız İhtilali'nin sebebinin halkı tuzsuz bırakmak olduğunu söyledi 

16 Şubat 2018, Cuma 21:42
Canan Karatay: Fransız İhtilali'nin en büyük sebebi tuz
Yeni kitabı ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’nin tanıtım toplantısında konuşan Karatay, ilginç açıklamalarda bulundu.
 

"TANSİYONU YÜKSELTEN ŞEKER"


Karar'dan İnci Döndaş'ın haberine göre Karatay, şunları söyledi:

"Çok şaşıracaksınız şimdi yine ama tansiyonu yükselten şeker. İnsülin direncinin başlamış olmasından dolayıdır. Vücutta tuz eksilince tüm organizma altüst oluyor, birçok hastalık aşırı tuzsuz beslenmeyle gelişiyor. Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor.


"ATINDAN DAHA KIYMETLİYDİ"


İlk kez söylüyorum, Fransız İhtilali’nin en büyük sebebi halkı tuzsuz bırakmaktı. Krallar ve aristokratlar hakiki tuzu elinde tutup yüksek fiyata satmak için halka vermedi. Halk yiyeceklerini bütün yıl muhafaza etmek için doğal kaya tuzu kullanıyordu. Halk için altından daha kıymetliydi. Bir de 10 bin yıl önce Çin’deki tabletlerde kristal kaya tuzunun sağlığa anlatılıyor. 10 bin yıl önceki lafı şimdi söylüyorum. Dünyada tansiyon yüksekliği ve kalp hastalığından ölüm oranlarının en düşük olduğu bilinen Japonya, Fransa, Norveç ve Güney Kore gibi ülkelerde aşırı miktarda tuz tüketilmektedir."

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