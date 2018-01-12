Cari açık, kasımda beklentiyi aştı

Adem Özdoğan

Cari işlemler dengesi, kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Cari denge kasımda 4.2 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin 'açık' beklentisi 3.9 milyar dolar düzeyindeydi. Ekimde 3.83 milyar dolar olarak açıklanan cari açık rakamı 3.74 milyar dolara revize edildi.Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Kasım ayına göre 1 milyar 947 milyon dolar artarken, 12 aylık açık 43.75 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde cari açık 39.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.824 milyon dolar artarak 4.674 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 555 milyon dolar artarak 1.044 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.