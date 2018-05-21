Cedric Carrasso’nun eşi Galatasaray’dan ayrılığı açıkladı
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carasso'nun eşi şampiyonluk kutlamasında İstanbul'a veda edeceklerini açıkladı.
Galatasaray’la sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Cedric Carasso, şampiyonluk kutlamalarında eşiyle birlikte açıklamalarda bulundu.
Cedric Carrasso'nun eşi Joy Carrasso, “İstanbul'dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. Bu şehir ve insanlarını gerçekten çok özleyeceğiz. Galatasaray bizim için çok güzel bir deneyim olarak kalacak” ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki Cedric Carrasso, Galatasaray’da 2 resmi maçta forma giymişti.