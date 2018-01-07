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Cenk Tosun İngiltere'ye gitti, turşu detayı dikkat çekti

İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton ile sözleşme imzalayan Cenk Tosun dün İstanbul'a gelmişti. Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun bugün Atatürk Havalimanı'na gelerek İngiltere'ye gitti. Cenk, futbolseverlerle veda fotoğrafı da çekildi. Cenk Tosun, İngiltere'ye giderken turşu  götürmesi de sosyal medyada olay oldu. 

07 Ocak 2018, Pazar 14:58
Cenk Tosun İngiltere'ye gitti, turşu detayı dikkat çekti
Beşiktaş’tan, Premier Lig ekibi Everton’a transfer  olan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere’ye gitti.


LONDRA'YA GİTTİ


Cenk Tosun eşi Ece Tosun ile Londra’ya gitmek için Atatürk Havalimanı Dış  Hatlar Gidiş terminaline geldi. Burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan 26  yaşındaki futbolcu, CIP salonuna geçerek bir süre dinlendi.
 

TURŞU AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ


Cenk Tosun’un İngiltere’ye turşu bidonu götürmesi Twitter’da espri konusu oldu. Cenk Tosun’un Londra’ya götürdüğü sarı kapaklı turşu bidonu ile ilgili sosyal medya kullanıcıları, “Turşu önemli”, “28 milyon Euro da olsan o turşu gidecek”, “Turşu iyidir, kuvvet verir” gibi yorumlarda bulundular.


DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELMİŞTİ


Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşan Cenk Tosun, sevenleriyle  fotoğraf çektirdikten sonra Londra’ya hareket etti. Cenk Tosun, sağlık kontrolleri ve imza sonrası dün akşam İstanbul’a
 gelmişti.





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