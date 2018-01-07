Cenk Tosun İngiltere'ye gitti, turşu detayı dikkat çekti



LONDRA'YA GİTTİ

TURŞU AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ



DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Adem Özdoğan

Beşiktaş’tan, Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere’ye gitti.Cenk Tosun eşi Ece Tosun ile Londra’ya gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminaline geldi. Burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu, CIP salonuna geçerek bir süre dinlendi.Cenk Tosun’un İngiltere’ye turşu bidonu götürmesi Twitter’da espri konusu oldu. Cenk Tosun’un Londra’ya götürdüğü sarı kapaklı turşu bidonu ile ilgili sosyal medya kullanıcıları, “Turşu önemli”, “28 milyon Euro da olsan o turşu gidecek”, “Turşu iyidir, kuvvet verir” gibi yorumlarda bulundular.Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşan Cenk Tosun, sevenleriyle fotoğraf çektirdikten sonra Londra’ya hareket etti. Cenk Tosun, sağlık kontrolleri ve imza sonrası dün akşam İstanbul’agelmişti.