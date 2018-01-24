Ceren Kaplakarslan, Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladı. Peki Ceren Kaplakarslan kimdir? İşte detaylar..." />

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Ceren Kaplakarslan kimdir? Tamer Karadağlı ve Ceren Kaplakarslan aşk yaşıyor

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Ceren Kaplakarslan, Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladı. Peki Ceren Kaplakarslan kimdir? İşte detaylar...

24 Ocak 2018, Çarşamba 15:28
Ceren Kaplakarslan kimdir? Tamer Karadağlı ve Ceren Kaplakarslan aşk yaşıyor
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı yeni bir aşka yelken açtı. Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan çıktı.


BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI


2014'te Rafet El Roman ile evlenen Ceren Kalapakarslan, 2 yılın sonunda boşandı. 29 yaşındaki Ceren şimdi de kendisinden 21 yaş büyük Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşkı inkar etse de birlikte fotoğrafları çıktı.



Ayrıca ikili birbirlerini Instagram hesaplarından da takip ediyor. 

Tamer Karadağlı, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'la aşk yaşıyorTamer Karadağlı, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'la aşk yaşıyor
 

CEREN KAPLAKARSLAN VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN VE NEDEN BOŞANMIŞTI?


Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı. 

Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi. 


CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?


Ceren Kaplakarslan, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce Rafet El Roman ile kısa süreli birliktelik yaşayan Kaplakarslan, şu sıralarda aşk hayatıyla gündemde yer alıyor. Organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Ceren, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı.

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