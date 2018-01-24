Ceren Kaplakarslan kimdir? Tamer Karadağlı ve Ceren Kaplakarslan aşk yaşıyor

Çocuklar Duymasın'ın
Haluk'u Tamer Karadağlı yeni bir aşka yelken açtı. Tamer Karadağlı'nın y
eni sevgilisi Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan çıktı.
BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
2014'te Rafet El Roman
ile evlenen Ceren Kalapakarslan,
2 yılın sonunda boşandı. 29 yaşındaki Ceren şimdi de kendisinden 21 yaş büyük Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşkı inkar etse de birlikte fotoğrafları çıktı.
Ayrıca ikili birbirlerini Instagram hesaplarından da takip ediyor.
Tamer Karadağlı, Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'la aşk yaşıyor
CEREN KAPLAKARSLAN VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN VE NEDEN BOŞANMIŞTI?
Ceren Kaplakarslan
kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman
(48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan
anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı.
Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''t
e başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan
, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi.
Ceren Kaplakarslan,
CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?
magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce Rafet El Roman
ile kısa süreli birliktelik yaşayan Kaplakarslan, şu sıralarda aşk hayatıyla gündemde yer alıyor. Organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Ceren, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı.
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Elif Bayram