Çeyiz hesabına devlet desteğinden kimler yararlanabilir? (Çeyiz hesabı şartları)

ÇEYİZ HESABINA DEVLET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

ÇEYİZ HESABI NASIL AÇILIR?

ÇEYİZ DESTEĞİ NASIL ARTIRILIR?

ÇEYİZ DESTEĞİ İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPMAK GEREKLİ?

ÖDEMELERİ AKSATIRSANIZ HAKKINIZ YANAR MI?

EN AZ 3 YIL TAKSİT ÖDENMELİ

ÇEYİZ DESTEĞİ İÇİN YAŞ SINIRI KAÇ?

ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU SÜRESİ

Senim Tanay

NTV yazarı Prof.Dr. Cem Kılıç çeyiz hesabına devlet desteğine başvurmak için aranan şartları bugünkü yazısında anlattı:24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş Türk vatandaşları ve mavi kartlılar çeyiz hesabı açtırabilirler. Çeyiz hesabı mavi kartlılar tarafından da açılabilir ve mavi kartlılar da çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilirler. Çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilmek için düğünün nerede yapıldığının da bir önemi yok. Dolayısıyla, yurt dışında evlenen Türk vatandaşları da diğer koşulları yerine getiriyorlarsa çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilirler.Çeyiz hesabı bankaların yurt içindeki şubelerindelirası cinsinden açılmalıdır. Çeyiz hesabının bankaların yurt dışındaki şubelerinden veya Türk Lirası dışındaki bir para cinsinden açılması mümkün değildir. Dolayısıyla, mavi kartlı kişiler bankaların yurt içi şubelerinden hesap açtırmak durumundalar. Açılan hesap mevduat hesabı olabileceği gibi katılım hesabı da olabilir. Diğer yandan, hesabın yalnızca bir kişi adına olması gerekmektedir. Çeyiz hesabının ortak hesap olarak açılması mümkün değildir.Çeyiz hesabı açtıran kişi çeyiz hesabı açılış tarihinde hesaba 18 bin 822 TL’ye kadar para yatırabilir. Bu sayede çeyiz hesabına uygulanacak devlet desteğinin miktarını artırılması söz konusu olabilecektir.Elinde birikmiş parası olan bir kişi bunu çeyiz hesabına aktararak devlet desteğinden yararlanma miktarını artırabilecektir.Çeyiz hesabı açtıran kişiler isterlerse ayda bir, isterlerse üç ayda bir hesaba ödeme yapabilirler. Ödemelerini aylık olarak yapan kişiler ayda en az 125, en fazla 1.254 TL ödeme yapabilirler. Üç aylık ödeme yapanlar için ise alt limit 376, üst limit 3.764 TL’dir. Düzenli aylık ödemelerin sabit bir tutar üzerinden yapılmasına gerek yoktur. Örneğin, bir kişi çeyiz hesabına ocak ayında 300 TL, şubat ayında 500 TL ödeme yapabilir. Ancak ödemeler alt ve üst limit sınırları içerisinde olmalıdır.Diğer yandan ay içerisinde çeyiz hesabına 125 TL’lik ödemenin birden fazla kez yapılması da mümkündür. Örneğin, bir kişi ayın ilk günü 30 TL, on beşinci günü 75 TL ve yirminci günü 20 TL olmak üzere 100 TL’lik ödemeyi peyderpey yapabilir. Ödeme alt limite ulaştığında kişinin aylık veya üç aylık ödemesini tamamlamış olduğu kabul edilir.Çeyiz hesabına aylık ödeme yapmayı tercih eden bir kişinin bir yıl içerisinde üçten fazla kez, üç aylık ödeme yapmayı tercih eden kişinin ise bir yıl içerisinde birden fazla kez hesaba ödeme yapmaması halinde bu kişilere devlet katkısı ödenmez. Diğer yandan bu durumlarda açılan hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkartılır. Dolayısıyla, ödemeyi aksatan kişiler çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanmak isterlerse yeniden hesap açtırmak durumunda kalacaklardır. Bu nedenle ödemelerin yıl içerisinde üçten fazla kez aksatılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde devlet katkısından yararlanılamayacaktır.Çeyiz hesabı açtıran kişilerin devlet desteğinden yararlanabilmeleri için sistemde en az üç yıl kalmaları gerekmektedir. Çeyiz hesabına 36 ile 47 ay arasında para yatıranlar hesapta biriken paranın yüzde 10’u 5 bin 19 TL’yi geçmemek üzere, 48 ila 59 ay para yatıranlar hesapta biriken paranın yüzde 15’ini 5 bin 646 TL’yi geçmemek üzere ve 60 ay ve üzerinde para yatıranlar ise hesapta biriken paranın yüzde 20’sini 6 bin 274 TL’yi geçmemek üzere devlet katkısı olarak alabilirler.Çeyiz hesabı açtıran kişiler devlet desteğinden yararlanmak için gerekli koşulları sağlamaları halinde ancak 27 yaşından önce ilk evliliklerini yaptıkları takdirde çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanabilirler.Kişinin 27 yaşını geçtikten sonra evlenmesi halinde ise çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanması artık mümkün değildir.Çeyiz hesabı açtıran kişiler evlilik tarihinden itibaren en çok 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair alacağı belgeyle çeyiz hesabının bulunduğu bankaya müracaat etmeliler.Banka ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın arasında yürüttüğü işlemler sonucunda banka çeyiz hesabı açtıran kişilere ödemelerini yapar.