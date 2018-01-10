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CHP'li başkan Ali Kılıç'tan çok konuşulan paylaşım

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmasının yankıları devam ederken CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti

10 Ocak 2018, Çarşamba 00:15
CHP'li başkan Ali Kılıç'tan çok konuşulan paylaşım
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın başkanlık makamını boşaltırken, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
 

FOTOĞRAF PAYLAŞTI


Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.



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