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CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak, "Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz" dedi

CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız
Afrin operasyonuna desteklerinin tam olduğunu ifade eden CHP'li Bülent Tezcan, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün arkasında olunması gerektiğini vurguladı.

Tezcan, "Bu sürecin sonunda akıldan çıkarılmaması gereken en önemli şey Suriye'nin toprak bütünlüğü olmalıdır. Suriye'ye ilişkin strateji siyasi çözüme odaklanmalıdır. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün arkasında olmalıyız. Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Desteğimiz tamdır. Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun" diye konuştu.

 


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