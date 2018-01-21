CHP: Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındayız

Nazlı Erdol

na desteklerinin tam olduğunu ifade eden'li, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün arkasında olunması gerektiğini vurguladı.Tezcan, "Bu sürecin sonunda akıldan çıkarılmaması gereken en önemli şey'nin toprak bütünlüğü olmalıdır.'ye ilişkin strateji siyasi çözüme odaklanmalıdır. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün arkasında olmalıyız. Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Desteğimiz tamdır. Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun" diye konuştu.