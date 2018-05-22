Evlenecek çiftler, düğünde takılan altın miktarını artırabilmek uğruna yaz düğünü sevdasından vazgeçti. Bu yıl düğünlerin sonbahara kaydığı bu yüzden de düğün salonlarında ciddi bir doluluk sorunu yaşandığı görülüyor.

HER YIL 600 BİN KİŞİ EVLENİYOR

Bugün düğünlerin oluşturduğu pazar 30 milyar TL’yi bulurken, kına ve nişanlar da eklendiğinde 40 milyar TL’lik bir sektörden bahsetmek mümkün. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, her yıl 600 bine yakın kişi evleniyor. Ancak, evlenme sayısı 2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 1.4 düşerken, 2017 yılında bu düşüş oranı bir önceki yıla göre yüzde 4.2 oldu. Tarih alınan düğünlerin aylara göre dağılımına bakıldığında da bu yıl ilk kez sonbahar düğünlerinin yaz düğünlerini geçeceği görülüyor. Her 6 düğünden birinin gerçekleştiği İstanbul’un önde gelen düğün salonu işletmecileri bu değişimin altındaki nedeni altın fiyatlarına bağladılar. İstanbul’da 9 farklı yerde salonu bulunan Gönül Davet’in Bayrampaşa Şube Müdürü Tülay Doğan, Mayıs’ın 14’ünde sezonu kapattıklarını, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününden itibaren yeni sezon düğünlerine başlayacaklarını söyledi. Yaz sezonunda yarı yarıya doluluğa ulaşabildiklerinin bilgisini veren Doğan, asıl doluluğun Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yaşandığını söyledi.

KONUK YOKSA ALTIN DA YOK

Vatan'dan Pınar Karahan'ın haberine göre; Ailelerin okulların kapanmasıyla memleketlerine gittiklerini ya da tatile çıktıklarını söyleyen Doğan, “Düğüne konuk gelmemesi demek altın da takılmayacağı anlamına geliyor. Düğün yapacaklar artık bir çeyrek altının bir gram altının hesabını yapıyor doğal olarak” dedi. Doğan, tatilin bittiği ve okulların açıldığı Eylül’ün 15’inden sonra tüm günlerin dolduğunu ancak o tarihe kadar yüzde 50’nin altında bir doluluk geçireceklerini ifade etti.

YAZ DÜĞÜNÜ YAPANA KINA GECESİ HEDİYE

Salonlarda doluluklar azalınca düğün salonu sahipleri de çareyi promosyon yaparak arıyor. Elisa Düğün ve Balo Salonu yöneticilerinden Serkan Sancak da Eylül, Ekim ve Kasım aylarının rezervasyonlarında sorun olmadığını ancak yaz sezonu rezervasyonlarının geçen yılı arattığını belirtti. Bekledikleri doluluklara ulaşamadıklarını söyleyen Sancak, “Çiftler her şeyi planlıyor ve artık düğünü takının gelebileceği sonbahar döneminde yapıyor” diye konuştu. Yaz sezonunda yarı yarıya doluluğa ulaşanların bu duruma şükretmeleri gerektiğini belirten Sancak, sektörü canlandırmak için birçok kampanya da yaptıklarını anlattı. Yaz sezonunda düğün yapanlara kına organizasyonunu hediye eden şirket, Ramazan ayı boyunca da çiftlere farklı indirimler uyguluyor. Sancak, “Bu dönemde gelenlere elimizden gelen yardımı yaparız” dedi.

DÜĞÜN YERİNE NİKAH

Altın gelmeyeceğini düşünen çiftler, boşuna düğün masrafı yapmayarak onun yerine nikah tercih ediyor. Böylece masraflar büyük oranda düşerken yemekli bir düğün tercihi bütçeleri en çok zorlayan masraflar arasında yer alıyor. İstanbul’da evlenenler için 200 kişilik yemekli bir düğünün fiyatı 15 bin TL’den başlayıp mekan ve menü tercihlerine göre 50 bin TL’yi geçen rakamlara çıkabiliyor.

ALTININ GRAMI 200 LİRAYA KOŞUYOR

Son zamanlarda dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 190 lirayı aşarak rekor kırdı. Gram, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle yükselişini sürdürdü. Geçtiğimiz haftaya da 182.8 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 15 Mayıs Salı günü 187.5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2.04 getiri sağlayan altının gram fiyatı, geçen haftayı 186.5 liradan tamamlamıştı. Pazartesi günü de çıkışını sürdüren gram altın 190.03 lirayla yeni zirvesine ulaştı. Altında yılbaşından bu yana artış yüzde 17’yi geçerken, herkes 200 liralık gram altın fiyatını beklemeye başladı.