Çin’den ABD’ye 16 milyar dolarlık misilleme

Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak, 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonundan yapılan açıklamada, 16 milyar dolar tutarındaki ithal ABD ürünlerine yüzde 25 ilave vergi getirilmesine karar verildiği belirtilerek, ilave vergi kararının 23 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

"ABD kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerinde tuttu"

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise Washington yönetiminin Çin mallarına makul olmayan yeni gümrük vergileri koyarak, ABD’nin kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerinde tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Çin’in ABD’nin gümrük vergilerine yönelik karşı önlemler alacağına dikkat çekilerek, çoklu ticaret sistemini ve kendi yasal çıkarlarını koruyacağı kaydedildi.

ABD yönetimi bu sabah 16 milyar dolar tutarında Çin menşeli ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin 23 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamış ve ürün listesini yayımlamıştı.

Washington yönetiminin listesinde motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hafta başında 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına daha önce yüzde 10 olarak belirlenen gümrük tarifesinin yüzde 25'e çıkarılması talimatını vermiş, Pekin yönetimi de buna karşılık 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 tutarında ilave vergi getirmeye hazır oldukları cevabını vermişti.

AA