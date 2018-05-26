Civan Kahraman, çalıştığı otelin barında akıma kapılarak öldü
Bodrum'da garsonluk yaptığı otelin barında elektrik akımına kapılan Civan Kahraman (20), hayatını kaybetti
Olay, dün akşam saatlerinde, meydana geldi. Diyarbakır Anadolu Meslek ve Turizm Lisesi mezunu Civan Kahraman, çalıştığı Bodrum'daki otelin barında temizlik yaparken, ıslak zemindeki elektrik kablolarıyla temas edince akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Civan Kahraman, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Civan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 bar çalışanı ve 1 bar yetkilisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA