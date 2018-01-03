15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama

Muş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. 

"Hırsızlık, konutta veya eklentilerinde yağma, şantaj ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından aranan ve hakkında 22 bin 660 lira para cezası ile 18 yıl 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile aranması bulunan kişi yakalanmış ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. 'Basit yaralama' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartı kullanarak yarar sağlama' suçlarından aranması olan bir kişi de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’e hapis cezası 

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’e hapis cezası 
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül iddialarına yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül iddialarına yanıt

İsyan eden anne Ece Üner'i canlı yayında ağlattı!

İsyan eden anne Ece Üner'i canlı yayında ağlattı!
Görünmeyen 'dövme' polisliğe engel olmayacak (Dövmesi olan polis olabilir mi?)

Görünmeyen 'dövme' polisliğe engel olmayacak (Dövmesi olan polis olabilir mi?)
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Kübra Dindar görevden alındı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Kübra Dindar görevden alındı
Filistin'den ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt

Filistin'den ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor
Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'de bir terörist teslim oldu
Milli Piyango büyük ikramiyesinin ilk talihlisi ortaya çıktı

Milli Piyango büyük ikramiyesinin ilk talihlisi ortaya çıktı
FETÖ şüphelisi yangın merdiveninde yakalandı

FETÖ şüphelisi yangın merdiveninde yakalandı