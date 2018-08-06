Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.

MADURO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan bomba yüklü drone ile düzenlenen suikast saldırısında 7 asker yaralandı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Maduro, "Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" dedi. Saldırıyı, daha önce ismi duyulmamış olan 'Tişört Giyen Askerler' adlı bir grup üstlendi. Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla saldırıyı kınadı.

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