Bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irakta DEAŞın mağlup edilmesinin ardından 12 Mayısta yapılan seçimlerin sonuçlarının tüm Iraklılar için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın birlik ve beraberliğine büyük önem verdiğini belirttiği telefon görüşmesinde, Irakta seçimleri müteakiben hükümetin kurulmasında da Mukteda es-Sadra başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı Türkmenlerin Kerkük'teki seçimlerde bazı usulsüzlüklerin meydana geldiğini ve bunun da kendilerini mağdur ettiğinden bahsettiklerine değinerek, Mukteda es-Sadr'dan söz konusu usülsüzlerin tespiti ve düzeltilmesi için gerekli desteği vermesini istedi.

Mukteda es Sadr da, Irakta Türkmenler dahil tüm kesimlerin haklarının korunacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sairun İttifakının lideri Mukteda Es-Sadr, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Irak arasındaki ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladılar.