Cyle Larin gelecek sezon kiralık

Devre arası transfer döneminde MLS ekiplerinden Orlando City’den Cyle Larin’i kadrosuna katan Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon sadece 3 maçta şans verebildi.

Ancak Siyah-Beyazlılar, gelecek vaat eden genç futbolcuyu elinden kaçırmak istemiyor.

Bu doğrultuda Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş’ten gelecek rapora göre Larin’i, tecrübe kazanabilmesi adına kiralık olarak bir Avrupa kulübünde oynatmayı düşünüyor.