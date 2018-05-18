Cyle Larin gelecek sezon kiralık

Devre arası transfer döneminde MLS ekiplerinden Orlando City’den Cyle Larin’i kadrosuna katan Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon sadece 3 maçta şans verebildi.

18 Mayıs 2018, Cuma 11:07
A A

Devre arası transfer döneminde MLS ekiplerinden Orlando City’den Cyle Larin’i kadrosuna katan Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon sadece 3 maçta şans verebildi.

Ancak Siyah-Beyazlılar, gelecek vaat eden genç futbolcuyu elinden kaçırmak istemiyor.

Bu doğrultuda Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş’ten gelecek rapora göre Larin’i, tecrübe kazanabilmesi adına kiralık olarak bir Avrupa kulübünde oynatmayı düşünüyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER