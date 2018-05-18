Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transferlerinden biri Demba Ba olacak.

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş’ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle bu sezonun başında kadrosuna katmadığı Senegalli forvet, devre arasında Göztepe ile sözleşme imzalamıştı. Yarım sezonluğuna el sıkıştığı İzmir ekibinde sergilediği performans ve attığı gollerle “Ben hazırım” mesajı veren Demba Ba’nın yeniden anlaşma sağladığı Siyah-Beyazlılar’a dönmek için gün saydığı öğrenildi.

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’la oynanacak maçın ardından Göztepe kariyerini noktalayacak olan yıldız forvetin ardından İstanbul’a gelecek Kartal’la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER POLİTİKASI BELLİ OLDU

Artan borç nedeniyle transferde adımlarını temkinli atma kararı alan Beşiktaş yönetimi, bu sezon ilk olarak futbolculara gelen teklifleri değerlendirecek. Karşılığını bulması halinde her kim olursa olsun satmayı planlayan Kartal, ardından eksik bölgelere takviye yapacak.

Siyah-Beyazlılar, Tosic için Çin’den gelen 5 milyon euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünürken, Pepe ve Negredo gibi isimlerle de Çin ve Katar’dan bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi.

Astronomik bir teklif gelmemesi halinde Vida’nın takımda kalacağı öğrenilirken, yönetimin bu politikası nedeniyle transferlerin bu sezon biraz gecikeceği ifade edildi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, kalacak ve gidecek oyuncuların en kısa sürede belirlenmesini, yeni transferlerin de kampa yetişmesini istedi.



