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Denizci kadınlar WISTA Türkiye Networking Event’te buluştu

Türk Denizcilik sektöründe görev yapan kadınlar 3 Mayıs akşamı Hilton Kozyatağı Otel’da yapılan geleneksel Networking Kokteyli’nde bir araya geldiler. Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’ın da katılım sağladığı kokteyl organizasyonu, aynı zamanda WISTA Türkiye’yi destekleyen pek çok kişi ve kuruluşa da ev sahipliği yaptı

Denizci kadınlar WISTA Türkiye Networking Event’te buluştu
Denizcilik gibi kadın sayısının az olduğu bir sektörde başarılı bir şekilde kariyerlerine devam eden ve aynı zamanda da birlik ve beraberliklerini sağlamak açısından kurulan WISTA – Women’s International Shipping & Trading Association, 2009 yılından bu yana WISTA Türkiye çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor. 
 

HER ALANDAN KADIN YER ALIYOR


Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleşen ve “Yakamoz: Denizin Işıltıları Kadınlarımız” mottosuyla ortaya çıkan “Yakamoz Sempozyumu”nun da organizasyon partneri olan WISTA Türkiye Derneği, bu sektörde çalışan kadınların dayanışma yaratarak günlük sorunlarını, deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmalarına izin vermeyi ve sektörde daha fazla kadına istihdam yaratmayı hedefliyor. Her yıl aynı zamanda Denizcilik fakültelerinde öğrenim gören kız öğrencilere de burs sağlama gibi bir misyon edinen WISTA Türkiye üyeleri arasında deniz ve gemi işletmecileri, tersaneciler, gemi kaptanları, deniz mühendisleri, deniz sigortacıları, brokerleri, avukatlar ve denizciliğin teknikten ticariye hemen her alanından kadınlar yer alıyor.


TÜRK DENİZCİLİĞİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR


İlk olaraksa 1974 yılında İngiliz tanker gemi brokerliği yapan kadınların bir araya gelerek kurduğu WISTA derneği, profesyonel fikir ve deneyimlerin paylaşılması için düzenli toplantılara dönüştü ve WISTA (Kadın Uluslararası Nakliye ve Ticaret Birliği) için temel oluşturdu. Çok kısa bir sürede, 25 katılımcıdan oluşan bir örgüt resmi bir dernek kurmak için gerekli adımları attı ve Avrupa'daki denizcilik sektörünün en saygın ve tanınmış derneklerinden biri haline geldi. Günümüzde bu dernek 20'den fazla ülkede aktif olup WISTA Türkiye Derneği de 100’e yakın üyesiyle sektördeki kadınların ve uluslararası alanda da Türk denizciliğinin sesi olmaya devam ediyor.

WISTA Türkiye faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler  www.wistanbul.org web adresinde yer alıyor. Aynı zamanda Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından da “WISTA Turkey” ismi altında güncel haber ve faaliyetlere ulaşılabiliyor.
 


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