Deutsche Bank, hisse senedi piyasalarından çıkmaya hazırlanıyor

Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre bankacılık devinin küresel çalışan sayısının yaklaşık onda birine denk gelen bu işten çıkarmalar, 2019 yılına kadar devam edebilir.

Öte yandan Bloomberg News'te yer alan bir başka haberde ise bankanın, dünya genelinde bazı borsalardan çekilmeyi planladığı da belirtildi.

Haberde Alman devinin ABD'deki varlığını da büyük ölçüde azaltacağı kaydedilirken Orta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ise işten çıkarmalara halihazırda başladığı ifade edildi.

Bankanın bu planlarının detaylarını Perşembe günü yapılacak yıllık genel kurul toplantısında açıklaması bekleniyor.



