Din turizminin merkezi Silivri olacak

AZİZ NEKTARYUS KİMDİR?

Osman Oğuz Çetin

Hristiyan Ortodoks dünyasının ilan ettiği son aziz olan ve mucizelerine inanılan, Silivri’nin Fatih Mahallesi’nde yaşamış.Yıllar içinde ne yazık ki bakımsızlıktan çöken evi, Silivri Belediyesi’nin çabasıyla yeniden yapılıyor. Şu anda evin bulunduğu arsada sadece temel kalıntıları var.Bir süre sonra Aziz Nektaryus’un evi aslına uygun olarak aynı yerde ayağa dikilecek. Evin içi de müze haline getirilerek Aziz Nektaryus’un eşyaları burada sergilenecek. Silivri Belediyesi burayı din turizminin de merkezi yapmayı amaçlıyor.Aziz Nektaryus eski adı “Selymbria” olan bugünkü Silivri’de Anastasios vaftiz adıyla 1 Ekim 1846’da dünyaya geldi. 14 yaşına kadar Silivri’de yaşadı, İstanbul’da eğitim gördükten sonra 22 yaşında Sakız Adası’nın Lihi köyüne din öğretmeni olarak atandı.Adanın ünlü “Nea Moni” manastırında kalarak 1875’te keşiş oldu. Sonrasında da sırasıyla Diakos (Hristiyan din adamlığında birinci adım), papaz, piskopos ve metropolit oldu. Hristiyan dünyasında çok sevilen bir din adamı olan Nektaryus, 8 Kasım 1920’de 74 yaşında Atina’da vefat etti.