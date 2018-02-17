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Doğal gaz kullanımında rekor

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl 53 milyar 484 milyon metreküple tarihin en yüksek seviyesine ulaştı, bu dönemde doğal gaz ithalatında da rekor kırıldı

17 Şubat 2018, Cumartesi 19:27
Doğal gaz kullanımında rekor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerden derlediği bilgilere göre, doğal gazdan elektrik üretimi ve abone sayısındaki artış nedeniyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ve ithalatı ilk kez 50 milyar metreküpün üzerine çıktı.

Geçen yıl Türkiye'nin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,29 artışla 53 milyar 484 milyon metreküpe yükseldi. Bu dönemde tüketimdeki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı da yüzde 19,20 artarak 55 milyar 250 milyon metreküp oldu.


ABONE SAYISINDA ARTIŞ


Avrupa'nın tüm su alanlarında yaşanan kuraklık Türkiye'deki hidroelektrik üretimini de etkiledi, söz konusu azalıştan kaynaklanan enerji açığı doğal gaz kombine çevrim santrallerinden karşılandı.

Geçen yıl, Türkiye'de elektrik üretimi amaçlı doğal gaz tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 24'lük artışla 19 milyar 857 milyon metreküpe ulaştı. Böylece, geçen yıl elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toplam doğalgaz tüketimindeki payı da yüzde 35,5'ten yüzde 37,1'e çıktı.

Aynı dönemde, Türkiye'deki doğal gaz abone sayısı ise 1 milyon 114 binlik artışla 13 milyon 610 bine yükseldi.


RUSYA'NIN PAYINDA AZALIŞ 


Bu arada, Rusya'dan geçen yıl gerçekleştirilen doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 16,7 yükselişle 28 milyar 636 milyon metreküpe yükseldi. Toplam ithalattaki genel artışın etkisiyle, Rusya'nın Türkiye'nin ithalatında 2016'da yüzde 52,93 olan ağırlığı, 2017'de yüzde 51,82'ye geriledi.

Geçen yıl, en çok doğal gaz ithal edilen ülkeler sıralamasında Rusya'yı, 9 milyar 250 milyon metreküple İran ve 6 milyar 543 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

AA


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