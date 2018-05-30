Dolar ne kadar? Euro kaç lira? (30 Mayıs)

Doların geçen hafta 4,90 TL'nin üzerine çıkması, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı almasına neden oldu. Bu adımla birlikte gerileyen dolar, yeni kararların alınmasıyla birlikte dolarda sert bir düşüş yaşandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra ziyareti ise piyasada olumlu etki yarattı ve dolar bugüne de düşüşle başladı. bugün saat 08.35 itibarıyla 4,53 TL, euro ise 5,23 TL seviyelerinde...

EURO/DOLAR 10 AYIN DİBİNDE

Euro, İtalya'da derinleşen siyasi krizin etkisiyle dolar karşısında 10 ayın dip seviyesini görürken, yatırımcılar seçimlerin tekrarının ardından İtalya'da ortak para birimi euroya karşı bir hükümetin başa geçeceğinden kaygılanıyor.

Dolar karşısında dün 1.1510 ile 10 ayın en düşüğünü gören euro bugün 1,15 civarında işlem görüyor. Ay başından bu yana euroda değer kaybı yüzde 4,5'i buldu.