Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar oldu? (9 Ağustos)

Rahip Brunson kriziyle yükselen dolar, ABD ile yapılan ön mutabakat sonrası düşüşe geçmişti. Türkiye'den ABD'ye giden 9 kişilik heyet sonrası daha da gerileyen dolar, 5.20 TL'ye kadar geriledi. Dün görüşmeler sağlandı fakat dolar yükseliş eğilimine geçti. 9 Ağustos sabahına 5.27 TL seviyelerinden başlayan dolar saat 09.30 sularında 5.40 TL'ye kadar yükseldi.

İş Yatırım’ın “Yörüngeye dönmeye çalışıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde Türkiye varlıklarının ABD – Türkiye ilişkilerinin düzelebileceği umudu ile toparlandığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bir Türk heyetinin müzakere için ABD’ye gitmesi iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi için diplomasi kanalının açık olduğunu göstererek Türkiye risk priminin bir nebze gerilemesini sağladı ve faiz artışı baskısındaki Türk lirasına nefes almak için fırsat verdi.

“Küresel risk iştahının Wall Street’in önderliğinde toparlandığı bir konjonktürde uzun süredir dünyadan negatif ayrışan Türkiye varlıkları yeniden yörüngeye girmeye çalışıyor. MSCI Türkiye %1,4 artışla en çok değer kazanan piyasalar arasında yer aldı. Döviz ve tahvil piyasalarında da en iyi performans gösteren piyasalar arasında yer aldık.

“Küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel Türkiye piyasalarındaki tepki alışlarının devam etmesini bekliyoruz. Anormal seviyelere yükselen risk primleri Türkiye varlıklarının cazibesini ve olası tepki alışlarının gücünü artırıyor. Ancak kısa vadede gözler ABD – Türkiye görüşmelerinden sızacak bilgi akışında olacak.”