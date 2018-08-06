Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? (6 Ağustos döviz fiyatları)

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.

DOLAR VE EURO FİYATLARI

Türkiye'de enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 15.85 ve aylık yüzde 0.55 ile beklenenden iyi geldi. Öte yandan yine Cuma günü açıklanan ABD Temmuz ayı istihdam verisi 157 binlik artışla 193 binlik beklentiyi yakalayamadı.Kur yeni haftanın ilk gününde 5.12'yi gördü. Dolar/TL şu dakikalarda 5.11 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.91 seviyesinde.