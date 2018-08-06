Dolar ve euro ne kadar? (7 Ağustos döviz fiyatları)

Piyasalar dün Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilim ve İran yaptırımlarının yürürlüğe gireceği haberiyle hareketli seyretti. Dolar 5.1962 TL’ye kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada son işlemler 5.1806 TL’den yapıldı. Euro kuru ise gün içerisinde en yüksek 6.0019 TL’yi görürken, bankalararası piyasada son işlemler 5.9919 TL’den gerçekleşti.

KAPANDIKTAN SONRA DA YÜKSELDİ

Piyasalar kapandıktan gerçekleşen uluslararası işlemlerde dolar saat 23.48’de 5.43 TL’ye kadar yükseldikten sonra gece 00.30 saatlerinde 5.33’e kadar gevşedi. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi gün içerisinde yüzde 19.83, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de gün içerisinde en yüksek yüzde 22.50 seviyesini gördü. Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya 320 puan azalarak 95 bin 290 puandan başlarken, günü yüzde 1.50 düşüşle 94.173 puandan tamamladı.

ÖN MUTABAKATA İLK TEPKİ

Dolar ve Euro ABD ile ön mutabakat açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 01.50'de sırasıyla 5.26 ve 6.08'e kadar geriledi.

Kapanış saatine yakın işlemler şu şekildeydi:

- Dolar en düşük 5.0865 ve en yüksek 5. 1962 lirayı gördükten sonra 5.26 -5.27 lira,

- Euro en düşük 5.8851 ve en yüksek 6.1167 lirayı gördükten sonra 6.08 6.09 lira,

- Sterlin en düşük 6.6176 lira ve en yüksek 6.8472 lirayı gördükten sonra 6.81 6.82 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.21 artışla 95.36 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.13 düşüşle 1.1552 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftaya yüzde 0.33 düşüşle 95 bin 290 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 1.50 düşüşle 94 bin 174 puandan günü tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.36 düşüşle 112 bin 837 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2.50 artışla yüzde 19.67 düzeyine yükseldi.