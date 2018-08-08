Dolar ve euro ne kadar? (8 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları)
Piyasalardaki hareketlilikle beraber vatandaşlar dövizdeki son durumu merak ediyor. Dolar ve euro ne kadar? İşte detaylar
İşte dolar ve euro yatırımı yapmak isteyen vatandaş için 8 Ağustos 2018 Çarşamba güncel döviz fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL önceki gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,4250 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Dün 5,20'nin altını gören kur bugün 18:42 itibariyle 5,28 civarında işlem görüyor.
EURODA SON DURUM
Geçtiğimiz günlerde 6,27'ye kadar yükselen euro, ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gelişmeler sonrası 5,99'a kadar gerilemişti. Dün 6,13 seviyesinde işlem gören euro bugün 6,12 civarında
KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI
Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almak üzere Washington'a giden Türk heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmesi başladı. Görüşme sonunda kurun nasıl hareket edeceği merak konusu.
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