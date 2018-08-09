Dolarda son durum ne? (9 Ağustos dolar fiyatları)

Türkiye ve ABD arasında rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle yaşanan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer ile görüştü.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL rekor seviyenin altında dalgalı seyrini sürdürürken, bankacılar piyasanın yönünü bulması ve kalıcı bir iyileşme sağlanması için ABD ile ilişkilerin ne şekilde ilerleyeceğinin netleşmesinin gerektiğini belirtiyor. Pazartesi günü piyasada 5.4271 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL, bugüne 5.31 seviyelerinden başladı. Euro da 6.18 seviyesinde bulunuyor.