Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını dondurdu

Nazlı Erdol

’nın 4 büyük bankasının son zamanların büyük trendi kripto para transferi yapan müşterilerin hesaplarını dondurduğu iddia ediliyor. İddiaya görevekripto para transferi gerçekleştiren müşterilerinin hesaplarını dondurdu. İddiaların ardından yapılan açıklamalarda ise doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.2017 Haziran’ından bu yanaişlemlerini yasaklayan bankalardan biri olan Commonwealth Bank tarafından yapılan açıklamada, "Paraların gönderildiği hesaplar daha önce yolsuzluklara karışmış hesaplar ya da Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılan hesaplar" ifadeleri kullanıldı.ANZ Bank’ın yaptığı açıklamada "Bankamız müşterilerininbirimleri almalarını yasaklamıyor" ifadelerini kullanırken Westpac ise "Transferin kaynağını belirleyemiyorsak, Avustralyaile mücadele yasası kapsamında hareket etmek zorundayız" denildi. National Australia Bank da, "Düzenli olmayan para birimlerini desteklememekle birlikte, banka olarak müşterilerimizin kripto para satın alma haklarını da yok saymıyoruz" ifadesi kullanıldı.Söz konusu bankaların müşterileri, bankaların kendi hesaplarından,vegibi kripto para borsalarına para transfer etmelerine izin verilmediğini ya da hesaplarının dondurulduğunu belirtmişti.