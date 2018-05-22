Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor! (22 Mayıs dolar fiyatları)

Gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik iyimserliğe rağmen TL, Fitch açıklamalarının da etkisiyle dolar karşısında değer kaybetti. TL'de benzer para birimlerinden negatif ayrışma trendi bugün de devam etti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Dolar/TL, 4.6494 ile tarihi zirvesini yenilerken, euro 5,4961 ile rekor kırdı. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Türkiye'ye yönelik algı kendi kendine düzelemeyecek kadar bozuldu. Bu algıyı düzeltecek bir adım gelmedikçe TL'deki değer kayıplarının da durması beklenmemeli." dedi. Dolar/TL 4.6494'ü test ettikten sonra saat 14:50'da 4.6460 seviyesinde işlem gördü. Euro ise 4,49 seviyesindeydi.

ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatlarındaki son durum kadar, altın fiyatları da yatırımcıların anlık takip ettiği husus olmaya devam ediyor. Son 10 günde 8 liralık artış gösteren gram altın fiyatları, çeyrek ve tam altında da artışa neden oldu. İşte, günün altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 22 Mayıs 2018 Salı günü çeyrek altın 310 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 189 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.250 liradan alınıp 1.262 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 621 TL'den işlem görmeye devam ediyor.