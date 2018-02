Dünyada bir ilk: Çevre ve enerji dostu hastane İstanbul'da açıldı

DÜNYADA BİR İLK

ÇEVRE DOSTU BİNA

Senim Tanay

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç, Memorial Bahçelievler Hastanesi ve grubun yeni yatırımları hakkında bilgi verdi. Uğur Genç, "Lobi alanından polikliniklere, hasta bekleme noktalarından doktor ve hasta odalarına kadar her mekan, hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Renk seçiminden eşyaların formlarına, ışıklandırmadan seçilen aksesuarlara kadar her şey iyileşmenin bir parçası olabilecek özellikte planlandı" diye konuştu.Uğur Genç, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nin enerji ve çevre dostu tasarımda lider konumdaki kurumlara verilen ve en prestijli yüksek yeşil bina sertifikası olan "LEED Platinum" sahibi olduğunu da dile getirerek, "Hastanemiz çevre duyarlılığı, enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir alan planlaması ve iç ortam kalitesi gibi kriterlere göre inşa edildi. USGBC (United States Green Building Council-Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından yürütülen sertifikasyon programları arasında en yüksek derecelendirme anlamına gelen LEED Platinum sertifikasını, dünyada ve Türkiye'de tam donanımlı hastaneler arasında ilk kez Memorial Bahçelievler almış oldu" dedi.Hastanenin inşaatı sırasında dikkat edilen en önemli kriterlerden birinin de doğa ile insanın bağını koparmayacak özellikte bir yapı oluşturmak olduğunu dile getiren Uğur Genç, "Hastanemizin 8000 m2’lik yeşil alanı bulunuyor. İç ve dış tasarımının gün ışığı alan özelliklerinin yanı sıra hasta odalarında doğal havalandırma özelliği de mevcut. Bu nedenle odalara açılabilir camlar yerleştirildi. 24 saat yaşayan bir yapı inşa edilmesi aşamasında, hasta ve yakınlarının konforu için her detayı gözden geçirildi. Tasarımda doğadan gelen renkler kullanıldı ve dingin toprak tonları tercih edildi. Hastaların kendini evde hissedeceği, endişe ve kaygı duymayacağı ortamlar oluşturmaya çalıştık. Bina içinde yer alan görsellerde doğa unsuruna ve yeşile yer verdik" dedi.