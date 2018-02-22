'Dünyanın en güçlü uçağı' Airbus A350-1000 Katar'da

Nazlı Erdol

Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağıiçin'nda hizmete başlamak üzere geldiği başkent'da karşılama töreni yapıldı.Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollarının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi.'nın gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi.Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor.