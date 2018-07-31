İstanbul, estetiğin devlerinin buluştuğu Aestheticstanbul’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 31 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında Fairmont Quasar’da düzenlenecek olan sempozyumda estetiğin yeni trendleri, dünyada kullanılan en yeni teknikler ilk kez katılımcılarla buluşacak.

Aestheticstanbul 2018, katılımcılara ve doktorlara, kullanılan son teknolojik ve sistematik metotları interaktif şekilde uygulamalı olarak gösterecek. 3 gün sürecek olan sempozyum, bu yönüyle de kendi alanında bir ilke imza atmış olacak.

DUAYEN ESTETİK CERRAHLAR AESTHETICSISTANBUL'DA

Amerika, Brezilya, Kolombiya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden, İstanbul’a gelecek olan duayen estetik cerrahlar, geliştirdikleri ve kullandıkları başarılı uygulamaları da kendi sektörleri ile paylaşacaklar.

Rinoplasti, yüz gerdirme, otoplasti, gözkapağı estetiği, göğüs estetiği, yağ transferi, Örümcek Ağı estetiği, kol estetiği, kulak estetiği gibi yöntemler sempozyumda ön plana çıkacak. Bu konularla ilgili, alanında uzman estetik cerrahlar, uygulamalı olarak geliştirdikleri yöntemleri ve uygulamaları interaktif şekilde katılımcılarla paylaşacaklar.



