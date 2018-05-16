Dusko Tosic Çin'e transfer oldu!
Dusco Tosic 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu’ya transfer oluyor. Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti.
Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusco Tosic, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerin’den Guangzhou R&F'ye transfer oluyor.
Bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekibi, Siyah-Beyazlılar ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti.
VATANDAŞININ YANINA GİTTİ
Tosic, Guangzhou R&F ile 10 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak. Sırp savunmacının bu takımı seçmesindeki en büyük sebep ise vatandaşı ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden Dragan Stojkovic'in Guangzhou R&F'i çalıştırması...
Çin’e giden Sırp futbolcunun Beşiktaş’ın ligin 34. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş’a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği’nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol kaydetti. Tosic'in Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.